Bracell abre mais de 200 vagas, em toda a região, para motoristas de caminhão com CNH E

Processo seletivo será totalmente online, ou seja, para participar é necessário cadastrar o currículo no site da Bracell

Da Redação

A Bracell está com mais de 200 vagas abertas para Motoristas com carteira nacional de habilitação (CNH) E, que tenham vivência nas funções bitrem, tritrem, rodotrem e similares (9 eixos) para transporte de madeira e/ou celulose. As vagas são para atuação na região de Lençóis Paulista e região, municípios onde a Bracell mantém suas operações no estado de São Paulo.

Os interessados em participar do processo seletivo devem possuir habilitação CNH E, além de ensino fundamental completo. Experiência na função de motorista de Bitrem, Tritrem, Rodotrem, Romeu-Julieta, Carreta Articulada, Baú, Prancha, Caminhão Tanque de Combustível, ou similares com 9 eixos e vivência em transporte florestal, sucroalcooleiro ou com cargas indivisíveis serão considerados diferenciais.

O processo seletivo será totalmente online, ou seja, para participar é necessário cadastrar o currículo no site da Bracell www.bracell.com/carreiras/ (vagas São Paulo) ou acessar o QR CODE até o dia 18 de março.

Carlos Gasparetto, gerente sênior de RH destacou a oportunidade de geração de emprego regional e o fomento da economia. “A ideia é darmos prioridade para os candidatos que residem na nossa região, contribuindo com o desenvolvimento das comunidades vizinhas. Além disso, as localizações das áreas de operação da Bracell permitem que os motoristas retornem com mais frequência para casa, ficando próximos à família”, explicou.

Além do pacote de benefícios para colaboradores Bracell, os motoristas atuarão nas operações durante todo ano, sem instabilidade devido a sazonalidade de colheitas. “A operação de uma fábrica de celulose é continua. Assim, o transporte de celulose e madeira deve ocorrer o ano todo”, ressaltou o Gasparetto.

Serviço:

Vagas Bracell: Motorista de Caminhão – CNH E

Inscrições: 18/03/2021

Pré-requisitos: Ensino Fundamental Completo; Necessário CNH E; Experiência na função de motorista de Bitrem, Tritrem, Rodotrem ou similares com 9 eixos; Vivência em Transporte Florestal, Sucroalcooleiro ou cargas indivisíveis serão considerados diferenciais.

Como participar do processo seletivo? Cadastro online pelo site da Bracell www.bracell.com/carreiras/ ou via QR CODE