Unesp de Botucatu confirma que professor foi a vítima fatal de acidente na Domingos Sartori

Sepultamento do acadêmico ocorrerá em Presidente Epitácio

Da Redação

A vítima fatal da colisão entre dois carros ocorrida na noite desta quarta-feira, 3 de março, foi identificada como sendo William de Melo Silva, de 43 anos, professor da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu. A instituição, por meio de nota oficial, confirmou o óbito.

Silva trafegava pela Rodovia Domingos Sartori, sentido Rubião Júnior a Botucatu, em seu Fiat Punto, quando no trecho do viaduto acima da Rodovia Marechal Rondon (SP 300) foi atingido frontalmente por um Hyundai HB20, que vinha em sentido contrário. As causas ainda serão apuradas pela perícia e polícia. O impacto destruiu totalmente as partes frontais dos veículos e matou instantaneamente o professor, cujo corpo ficou preso nas ferragens, sendo retirado duas horas depois.

O motorista do HB20 foi encaminhado ao Hospital das Clínicas de Botucatu. Além deles, um Chevrolet Monza colidiu na traseira do Punto, com todos os ocupantes não tendo ferimentos sérios.

O sepultamento do acadêmico ocorrerá em Presidente Epitácio. A Faculdade de Ciências Agronômicas, por meio de Portaria Oficial, decretou luto oficial de 3 (três) dias.

Leia a nota de pesar emitida pela Unesp de Botucatu:

É com profundo pesar que a Diretoria da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, câmpus de Botucatu, comunica o falecimento no dia de ontem (03/03), aos 43 anos, do professor William de Melo Silva, servidor docente do Departamento de Bioprocessos e Biotecnologia. O velório acontece hoje no município de Presidente Epitácio/SP, onde também ocorrerá o sepultamento, às 17h. A Faculdade de Ciências Agronômicas, por meio de Portaria Oficial, decretou luto oficial de 3 (três) dias. O professor William de Melo Silva era docente do Departamento de Bioprocessos e Biotecnologia da FCA/Unesp, no qual exercia atualmente a função de Chefe. Ministrava disciplinas na área de Ciência e Engenharia de Materiais e Engenharia de Superfície. Também era professor do Mestrado Profissional em Engenharia de Biomateriais e Bioprocessos da Unesp no câmpus de Araraquara. Graduado em Matemática pela Unesp, realizou seu Doutorado em Engenharia e Tecnologias Espaciais pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e realizou parte do seu Doutorado na Northwestern University no departamento de Ciência e Engenharia de Materiais, Illinois, nos Estados Unidos. Mantinha um grupo de estudos em Ciência e Engenharia de Materiais no IBTEC da Unesp em Botucatu, onde orientava alunos em Iniciação científica e Mestrado. (Fonte: Currículo Lattes)

