Unesp de Botucatu recebe aparelho de raios-x digital de alta qualidade

Da Redação

A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu, recebeu, no dia 03 de março, um aparelho de raios -x Digital Leonardo DW, que será utilizado na rotina radiológica de grandes animais e possibilitará o treinamento e aprendizado dos alunos de graduação e pós-graduação, o desenvolvimento de pesquisas e a produção de um livro voltado para radiodiagnóstico em equinos.

O equipamento foi cedido em consignação pela JOB do Brasil, empresa representante oficial da fabricante japonesa Job X Ray Corporate e da alemã OR Technologies, marcas com excelente reputação pela dedicação em pesquisas e inovação na área de raio-x digital, gerenciamento de imagem e diagnósticos médicos e industriais.

A professora Vânia Maria de Vasconcelos Machado, do Departamento de Cirurgia Veterinária e Reprodução Animal da FMVZ, agradeceu a parceria com a JOB do Brasil e explicou os benefícios trazidos pelo aparelho. “A chegada desse equipamento será importante para o atendimento hospitalar, para o desenvolvimento acadêmico de nossos alunos de graduação, para a formação dos nossos residentes e vai contribuir significativamente com as pesquisas. É um equipamento mais rápido e que utiliza tecnologia de ponta. O sistema de raio-x que temos atualmente precisa da revelação das imagens. Esse aparelho que utiliza o sistema digital atua instantaneamente. Feita a radiografia, já é possível visualizar a imagem e, se houver necessidade, já é possível fazer imediatamente uma segunda imagem”.

A qualidade das imagens geradas pelo equipamento também viabilizará a realização de um livro didático voltado para o ensino de graduação e pós-graduação, sobre radiodiagnóstico em equinos. “É um projeto que estamos iniciando e que terá a colaboração de diversos autores”, relata a docente.

A JOB do Brasil é parceira da FMVZ há três anos, oferecendo apoio em projetos de extensão, mais precisamente aos cursos de educação continuada e cursos intensivos sobre radiologia de equinos, coordenados pela professora Vânia.