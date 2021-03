Botucatu registra 49 novos casos de Covid-19

Neste momento, 56 pessoas estão internadas para tratamento da doença

Boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde desta sexta-feira, 5 de março, aponta o acréscimo de 49 novos casos de Covid-19 em Botucatu. Com isso, o total vai a 8245 desde o início da pandemia, há um ano.

Neste momento, 56 pessoas estão internadas para tratamento da doença, sendo que 46 já são positivas. A taxa de ocupação de leitos em terapia intensiva (UTI) é de 106% no Hospital das Clínicas (HCFMB), onde todas as 30 vagas encontram-se em uso, sendo necessária a abertura emergencial de mais dois espaços. Na rede privada, todas as dez vagas estão ocupadas.

Em contrapartida, 362 botucatuenses estão em quarentena domiciliar obrigatória. Em caso de descumprimento podem ser processados por crime contra a saúde pública.

A pandemia matou 106 pessoas na Cidade, além de outras 7731 recuperadas.