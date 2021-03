Dieta vegana funciona da mesma forma que a onívora para ganho de massa e força muscular

Da Agência USP

Estudo da Escola de Educação Física e Esporte (EEFE) da USP investigou os efeitos da fonte proteica nos ganhos de massa e força muscular ao comparar veganos e onívoros que realizam treinamento de resistência. A pesquisa buscou entender se a fonte proteica faz diferença nas alterações do músculo, nesse contexto. A conclusão é que a dieta vegana não perde para a onívora e, desde que o aporte proteico seja adequado, os efeitos de ganho de massa e força muscular são os mesmos nas duas dietas.

A dieta vegana é aquela em que o indivíduo se abstém do consumo de qualquer alimento de origem animal. Já pessoas que seguem dieta onívora consomem todos os tipos de alimento, incluindo carnes.

O artigo High‑ Protein Plant‑Based Diet Versus a Protein‑Matched Omnivorous Diet to Support Resistance Training Adaptations: A Comparison Between Habitual Vegans and Omnivore é resultado do trabalho do Grupo de Pesquisa em Fisiologia Aplicada e Nutrição. A maioria das proteínas de origem vegetal é deficiente em algum aminoácido essencial — aquele que não é produzido pelo corpo e precisamos obter por meio da alimentação — de tal forma que se convencionou chamá-las de proteínas de baixo valor biológico. Por essa razão, há uma intensa discussão sobre o fato de a dieta vegana ser realmente positiva para o ser humano.