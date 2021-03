Prefeitura de Avaré removerá terminal urbano localizado na Major Rangel

Decisão técnica está baseada em aspectos como segurança e estética

Da Redação

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré vai remover o terminal urbano de ônibus localizado na Avenida Major Rangel. A data ainda não foi definida. A decisão técnica está baseada em aspectos como segurança e estética.

A Secretaria de Municipal de Planejamento e Transporte avalia ainda que a estrutura contribui para o estrangulamento do trânsito em uma das avenidas mais importantes da cidade.

Já existe um terminal urbano situado no conjunto do Terminal Rodoviário Manoel Rodrigues, cujo acesso pode ser feito pela Avenida Misael Euphrasio Leal, continuação da própria Major Rangel. A proposta do município é estabelecer a utilização do espaço.

No momento, o município promove um estudo para identificar os melhores locais para realocar pontos de ônibus na Major Rangel.