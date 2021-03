Rede privada de saúde de Botucatu recebe pacientes Covid-19 de outras regiões do Estado

Sistema particular botucatuense de saúde conta com dez leitos UTI para Covid-19 ativos no momento

Da Redação

A rede privada de Saúde de Botucatu em recebido, cada vez mais, pacientes para tratamento da Covid-19 em uma de suas unidades hospitalares, instalada na Vila Assumpção. Um dos enfermos chegou, no dia 1º de março, através de deslocamento aéreo, com pouso no aeroporto municipal.

Proveniente da região de Presidente Prudente, o paciente foi transferido em ambulância UTI até as dependências do Hospital. Não há informações sobre a evolução clínica do mesmo. O traslado foi informado no site oficial da empresa mantenedora do hospital.

A unidade é referência no setor privado de saúde para o tratamento da doença e tem recebido pacientes das macro regiões de Sorocaba, Ribeirão Preto e até das cidades do noroeste paulista, na divisa com o Mato Grosso do Sul. Desde o início da pandemia foram 206 pacientes internados.

No entanto, a rede privada conta com 10 leitos em UTI para tratamento da covid-19. Ontem (4) a tingiu 110% de sua capacidade, sendo necessária a abertura de mais um espaço emergencial. Mantém, ainda, um andar inteiro para enfermaria exclusiva de Covid-19 em seu hospital na Vila Assumpção. Cogita-se o uso da estrutura da Misericórdia Botucatuense, fato que não foi confirmado oficialmente pela responsável do sistema privado.

