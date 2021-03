Vigilância Ambiental em Saúde captura enxame de abelhas africanizadas na Vila Assumpção

Equipe constatou que se tratava de um enxame migratório que estava pousado no galho de uma árvore

Da Redação

A Vigilância Ambiental em Saúde foi acionada na manhã desta sexta-feira, 5, para avaliar um enxame de abelhas africanizadas na Rua Antônio Bernardo, na Vila Assumpção. Chegando ao local a equipe constatou que se tratava de um enxame migratório que estava pousado no galho de uma árvore, mas um ônibus passou pelo local e acabou esbarrando no arbusto, derrubando as abelhas na sarjeta.

A VAS interditou o quarteirão e realizou a captura do enxame, que foi levado ao Setor de Apicultura da Fazenda Lageado.

É importante que a população, ao se deparar com um enxame de abelhas ou ninho de vespas, nunca tente realizar o manejo se não tiver conhecimento técnico para isso.

A melhor alternativa é o contato com a Vigilância Ambiental em Saúde através do telefone (14) 3813-5055. Após as 17 horas e aos finais de semana e feriados, o plantão deverá ser acionado pelo 199 da Guarda Civil Municipal.