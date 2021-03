Carteira Digital de Trânsito traz facilidades para o condutor

Em dezembro de 2020, o aplicativo somava 18 milhões de usuários

Da Redação

A Carteira Digital de Trânsito é um aplicativo que guarda, no celular, a carteira de motorista e o documento do veículo. E com a mesma validade do impresso. Em dezembro de 2020, o aplicativo somava 18 milhões de usuários.

Além de armazenar os documentos de porte obrigatório no trânsito em formato digital, a Carteira Digital de Trânsito avisa sobre o vencimento do documento, permite a visualização de infrações cometidas e o pagamento de multas emitidas pelos órgãos autuadores de todo o país.

O aplicativo ainda permite ao condutor receber notificações de recall e mensagens de campanhas educativas oficiais do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Quem pode ter a carteira digital?

Para usar o serviço, é preciso ter a carteira de trânsito impressa com o QR Code na parte de trás.

Como obter a carteira digital?

Primeiro, é preciso instalar o aplicativo em seu celular na versão IOS ou Android. Após instalar o aplicativo, é hora de fazer o acesso pelo login único do gov.br.

Saiba como criar a conta.

Após feito o login, aponte a câmera do celular para o QR Code atrás da sua carteira de motorista. Depois, tire uma foto dentro do aplicativo. Ela será comparada com a sua foto no banco de dados do Detran.

A última etapa será a confirmação do CEP cadastrado no Detran do estado da sua carteira nacional de habilitação. Estando tudo correto, a Carteira de Trânsito Digital será gerada.

Houve erro e não foi possível conseguir o documento digital?

Nesse caso, a solução é ir até o Detran de origem para verificar sua situação. Muitas vezes, é necessário atualizar itens obrigatórios como número do celular, e-mail e CEP.

E como gerar o documento digital do veículo?

Para isso, você precisa do número do Renavam do veículo, localizado na parte superior do documento, e do código de segurança do CRV, que é o antigo DUT. O aplicativo gerará o documento automaticamente.