Comércio de Botucatu não abrirá as portas neste sábado, 6, exceção para as atividades essenciais

A partir de segunda-feira, 8, as lojas atenderão por delivery ou drive-thru. Regras valerão até 19 de março

Da Redação

O comércio de Botucatu não terá atividades ao público neste sábado, 6 de março, conforme divulgado pelo Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio), devido à vigência da Fase Vermelha do Plano São Paulo de combate à pandemia de covid-19.

As exceções são estabelecimentos considerados como atividades essenciais, conforme a listagem do plano como farmácias, mercados, padarias, lojas de conveniência, bancas de jornal, postos de combustíveis, lavanderias e hotelaria. Já os comércios e serviços não essenciais só podem atender em esquema de retirada na porta, drive-thru e entregas por telefone ou aplicativos.

Na próxima segunda-feira, 8 de março, as lojas retomarão as atividades apenas pelo sistema de delivery ou drive-thru, conforme a determinação do decreto estadual. As regras valerão até 19 de março.

