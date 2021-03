Etanol a R$ 4 já é realidade em Botucatu

Abastecer com etanol já não é vantajoso em Botucatu

Da Redação

Acompanhando as altas nos preços da gasolina e do diesel, o etanol também está mais caro aos motoristas de Botucatu. Nesta semana o combustível já é encontrado acima dos R$ 4 em alguns postos de combustíveis.

Antes alternativa aos constantes reajustes a gasolina, o etanol registra 21% de elevação nos preços desde janeiro.

Para saber se o combustível derivado da cana de açúcar é viável economicamente, basta dividir o preço da gasolina pelo do etanol. Se o resultado for igual ou inferior a 0,70, ainda é vantajoso abastecer com ele.

No caso da foto de capa desta matéria, onde a gasolina custa R$ 5,29 e o etanol R$ 4,04, o resultado é 1,30. Portanto, não é vantagem abastecer com etanol.