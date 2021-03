Fiscais fazem ação de orientação no comércio

Comércio não abriu as portas neste sábado

Da Redação

Fiscais da Vigilância Sanitária do município e do Estado realizaram ações de orientação a empresários e trabalhadores do setor sobre a não abertura do comércio neste sábado, 6 de março.

Os agentes percorreram os principais corredores comerciais dando orientações sobre a Fase Vermelha do Plano São Paulo de combate a Covid-19.

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Botucatu (Sincomercio) não estava permitida a abertura dos serviços classificados como não essenciais.

A partir de segunda-feira, 8 de março, o comércio poderá funcionar em sistema de delivery ou drive-trhu. A vigência da norma será até 16 de março.

As exceções são estabelecimentos considerados como atividades essenciais, conforme a listagem do plano como farmácias, mercados, padarias, lojas de conveniência, bancas de jornal, postos de combustíveis, lavanderias e hotelaria.

Já os comércios e serviços não essenciais só podem atender em esquema de retirada na porta, drive-thru e entregas por telefone ou aplicativos.

