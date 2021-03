São Manuel fará vacinação de idosos com 77 anos ou mais a partir de segunda-feira (8)

Devem ser levados documentos que comprovem a idade e ainda o CPF e a carteira de vacinação, se tiverem

Da Redação

A Administração Municipal através da Diretoria de Saúde irá continuar a vacinação da primeira dose contra o Covid-19, nas pessoas com 77 ou mais de idade a partir da próxima segunda-feira, dia 8, no sistema drive thru (dentro do carro) no poliesportivo, das 9h00 às 15h00.

As pessoas que já tomaram a primeira dose e já tem agendada a data da segunda dose, devem ser dirigir ao Centro de Convivência do Idoso, localizado na Rua XV de Novembro, 591, ao lado do ginásio de esportes “Prof. Hélio da Silva”, também a partir da próxima segunda-feira, no mesmo horário, das 9h00 às 15h00.

Aqueles que receberão a vacina devem levar um documento que comprove a idade e ainda o CPF e a carteira de vacinação, se tiverem. As pessoas idosas que se encontram acamadas ou com alguma dificuldade de locomoção, deverão entrar em contato com o posto de saúde mais próximo de sua residência, para deixar o nome em uma lista, para que a equipe da Vigilância Epidemiológica possa continuar aplicando a vacina em seus domicílios.

Nesta sexta-feira (5), a Vigilância Epidemiológica local recebeu mais 210 doses para a vacinação da primeira dose do grupo entre 77-79 anos de idade e mais 140 doses para o grupo com idade entre 80-84 anos. As pessoas com idade acima de 77 anos que ainda não se vacinara poderão procurar o sistema drive thru para tomar a vacina, em qualquer dia em que ela estiver sendo realizada.

Até o prezado momento a Diretoria Municipal de Saúde, informa que recebeu 2.731 doses da Coronavac e 870 doses da Oxford/Astrazeneca, num total de 3.601 doses, que estão sendo utilizadas nas primeiras e segundas doses dos grupos.

A Diretoria Municipal de Saúde, à medida em que novas doses forem liberadas para o Município, pela Secretaria Estadual de Saúde irá dar continuidade a vacinação dos demais grupos, sempre comunicando com antecedência o público-alvo, cumprindo o protocolo estabelecido pelo Governo do Estado de São Paulo.