Secretaria de Saúde confirma 81 novos casos de Covid-19 em Botucatu;

Da Redação

Botucatu registrou 81 novos casos de Covid-19, conforme boletim da secretaria municipal de Saúde deste sábado, 6 de março. O total acumulado chega a 8326 infectados desde o início da pandemia.

Neste momento, 60 botucatuenses estão internados em hospitais para tratamento da doença, sendo que 55 são confirmados ao novo coronavirus e 25 encontram-se em terapia intensiva (UTI).

A taxa de ocupação de leitos em UTI no Hospital das Clínicas de Botucatu está em 113%, onde todas as 30 vagas estão em uso. Foram abertos quatro espaços emergenciais, também ocupados. Na rede privada, todos os dez leitos estão com pacientes.

Botucatu também concentra 407 pessoas em quarentena domiciliar obrigatória. Em caso de descumprimento podem ser processadas criminalmente.

A pandemia matou 107 pessoas na Cidade, enquanto outras 7757 estão recuperadas.