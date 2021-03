Avaré manifesta interesse na aquisição de vacinas contra a Covid-19

A intenção da Amvapa é adquirir 500 mil doses

O prefeito de Avaré, Jô Silvestre, manifestou interesse na compra de vacinas por meio do Consórcio Intermunicipal do Alto Vale do Paranapanema (Amvapa). A entidade que representa 17 cidades da região encaminhou ofícios para os laboratórios AstraZeneca Brasil, Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda, Pfizer LTDA e Instituto Butantan.

A intenção da Amvapa é adquirir 500 mil doses, o que seria suficiente para imunizar a população dos municípios que integram o consórcio. A proposta dos gestores é abrir caminho para a futura compra de lotes pelos próprios municípios, o que seria possível caso haja permissão da esfera federal.

Informações infundadas

A Secretaria Municipal da Saúde lamentou a circulação de informações infundadas sobre o tema. “A administração municipal está atenta e preocupada com a saúde da população avareense”, ressalta a pasta.