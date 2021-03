Botucatu: mais de 60 pessoas estão internadas para tratamento da Covid-19

O número de moradores em quarentena domiciliar obrigatória está em 368

Da Redação

Neste domingo, 7 de março, Botucatu atingiu seu maior número de moradores internados em hospitais para tratamento contra a Covid-19. O número consta no boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. Desse total, 55 já possuem diagnósticos positivos para o novo coronavírus.

Além disso, 24 botucatuenses encontram-se em terapia intensiva (UTI). As taxas de ocupação de leitos UTI para Covid-19 no Hospital das Clínicas (HCFMB) está em 110%, onde todas as 30 vagas estão em uso, sendo necessária a abertura de mais três espaços emergenciais, também com pacientes. Na rede privada, o índice é de 100% de todas as dez vagas disponíveis.

O número de moradores em quarentena domiciliar obrigatória está em 368. Em caso de descumprimento podem ser processados por crime contra a saúde pública.

Já a quantidade de infectados pelo novo coronavírus manteve-se em 8326 casos, já que não houve novos resultados laboratoriais neste domingo. Além disso, 107 botucatuenses morreram pela enfermidade, enquanto outros 7796 se recuperaram.