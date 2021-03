Comércio de Botucatu passa a atender somente em delivery ou drive-thru; medida seguirá até 19 de março

Medida visa contemplar a Fase Vermelha do Plano São Paulo de combate à covid-19

Da Redação

A partir desta segunda-feira, 8 de março, o comércio de Botucatu e outras atividades classificadas como não essenciais deverão funcionar apenas em atendimento por delivery ou drive-thru, conforme determinação do prefeito Mário Pardini, em consonância com a Fase Vermelha do Plano São Paulo de combate à covid-19.

As exceções são estabelecimentos considerados como atividades essenciais, conforme a listagem do plano como farmácias, mercados, padarias, lojas de conveniência, bancas de jornal, postos de combustíveis, lavanderias e hotelaria. Igrejas foram incluídas como serviços essenciais pelo governador João Dória.

Tais regulamentações, em âmbito local, constam no Decreto nº 12.239, de 6 de março de 2021. As medidas restritivas às atividades comerciais e não essenciais vão até 19 de março, quando ocorrerá nova reclassificação do Plano SP.

Leia mais: