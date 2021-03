Copa do Brasil: Palmeiras e Grêmio decidem último campeão de 2020

Verdão tem a vantagem do empate por ter vencido o jogo de ida

Da Agência Brasil

O último campeão da temporada 2020 será conhecido neste domingo (7). A partir das 18h (horário de Brasília), Palmeiras e Grêmio fazem o segundo jogo do confronto decisivo da Copa do Brasil no Allianz Parque, em São Paulo.

Dono de três títulos da Copa do Brasil, o Verdão tem a vantagem do empate por ter vencido o jogo de ida, há uma semana, na Arena gremista, por 1 a 0, com gol do zagueiro Gustavo Gómez. O Tricolor tem de vencer por dois ou mais gols de diferença para chegar, no tempo normal, à sexta taça da competição. Em caso de vitória gaúcha por um gol de saldo, igualando o placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

No Palmeiras, o zagueiro Luan, expulso na partida de ida por falta dura cometida no atacante Diego Souza, é o único desfalque. O técnico Abel Ferreira, por sua vez, tem as voltas do volante Patrick de Paula, que se recuperou do novo coronavírus (covid-19), e do zagueiro Benjamin Kuscevic, que tratou uma lesão no quadril. O chileno disputa o lugar deixado por Luan com Alan Empereur.

O provável Verdão neste domingo terá: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Alan Empereur (Benjamin Kuscevic) e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Luiz Adriano.

Do lado gremista, o técnico Renato Portaluppi, que renovou contrato na última sexta-feira (5), não tem o zagueiro Pedro Geromel, contundido. Na partida de ida, Paulo Miranda foi o escolhido para jogar ao lado de Walter Kannemann. Outras dúvidas estão no gol (Paulo Victor ou Vanderlei), na lateral direita (Victor Ferraz ou Vanderson), no meio-campo (Jean Pyerre ou Lucas Silva) e no ataque (Alisson ou Ferreirinha).

O Tricolor deve atuar com: Paulo Victor (Vanderlei); Victor Ferraz (Vanderson), Paulo Miranda, Walter Kannemann e Diogo Barbosa; Maicon, Matheus Henrique e Jean Pyerre (Lucas Silva); Alisson (Ferreirinha), Pepê e Diego Souza.

Campanhas

Tanto Palmeiras quanto Grêmio iniciaram a Copa do Brasil direto nas oitavas de final, por também estarem envolvidos com a Libertadores na temporada 2020. O Verdão passou por Red Bull Bragantino (3 a 1 e 1 a 0), Ceará (3 a 0 e 2 a 2) e América-MG (1 a 1 e 2 a 0). Os gaúchos deixaram para trás Juventude (1 a 0 e 1 a 0), Cuiabá (2 a 1 e 2 a 0) e São Paulo (1 a 0 e 0 a 0). Os principais artilheiros de ambos os times contabilizam quatro gols até o momento: o meia Raphael Veiga, do lado alviverde, e Diego Souza, do lado tricolor.

Fluminense de olho

A final deste domingo interessa diretamente ao Fluminense, que terminou a edição 2020 do Campeonato Brasileiro em quinto. O Tricolor carioca torce pelo título alviverde, que abre uma quinta vaga direta, via Brasileirão, à fase de grupos da próxima Libertadores, já que o Verdão é o atual campeão do torneio sul-americano. Caso dê Grêmio, o clube das Laranjeiras terá que disputar a fase preliminar da competição continental.

Os gaúchos, por sua vez, só se garantem na fase de grupos da Libertadores em caso de título da Copa do Brasil. Como terminaram o Brasileiro em sexto, os gremistas disputarão a fase preliminar se não levantarem a taça no Allianz Parque.

Década de mata-matas

É a quarta vez na década que Palmeiras e Grêmio se enfrentam em confrontos de mata-mata. Em 2012, na campanha do segundo título da Copa do Brasil, o Verdão eliminou o Tricolor nas semifinais ao vencer por 2 a 0 em Porto Alegre (no Olímpico, antiga casa do time gaúcho) e segurar o empate por 1 a 1, na Arena Barueri. Os gremistas deram o troco em 2016, quando foram campeões pela última vez. Nas quartas de final, ganharam por 2 a 1 em casa e empataram por 1 a 1 em São Paulo.

O embate mais recente foi pelas quartas de final da Libertadores de 2019. O Palmeiras venceu na Arena do Grêmio por 1 a 0. No Pacaembu, na capital paulista, o Tricolor ganhou por 2 a 1 e levou a vaga pelo critério dos gols marcados fora de casa.

Apesar do histórico recente em duelos eliminatórios ser positivo aos gaúchos, o retrospecto do confronto é favorável aos paulistas. Em 100 partidas, são 42 vitórias do Verdão contra 21 do Tricolor e 37 empates, com 142 gols alviverdes e 104 gremistas.