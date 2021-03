Em plena Fase Vermelha, campo de Rubião Junior tem “amistoso” e torcida

Flagrante mostra a partida com diversos populares assistindo

Da Redação

Um flagrante de internauta do Notícias mostra a realização de uma partida de futebol no Estádio Severino de Almeida, no Jardim Botucatu, distrito de Rubião Junior.

O jogo ocorreu na tarde deste domingo, 7 de março, onde diversos populares se reuniram no entorno do campo para assistir o duelo. Segundo informações, muitos dos torcedores não usavam máscaras de proteção facial.

Vale lembrar que a Cidade está na Fase Vermelha do Plano São Paulo de combate a Covid-19, onde impõe as medidas restritivas mais severas, principalmente nas atividades econômicas.

Botucatu registra neste domingo, 7 de março, 60 pessoas internadas em hospitais para tratamento contra a Covid-19. Somente nas últimas 24 horas foram 81 novos casos da doença, que já registra mais de 8300 infectados desde o início da pandemia.

Os hospitais da Cidade operam acima de sua capacidade, com o Hospital das Clínicas tendo 110% de ocupação em UTI e a rede privada, 100%.

A Prefeitura de Botucatu foi procurada pela reportagem para informar se partidas do tipo estão autorizadas e, caso sejam, em quais condições. Até o fechamento desta matéria, não havia se manifestado e, caso o faça, a resposta será incluída no texto.