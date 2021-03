Palmeiras volta a vencer o Grêmio e é tetracampeão da Copa do Brasil

Da Redação

O Palmeiras fechou a temporada de 2020 com chave de ouro. Na noite deste domingo (7), o time paulista voltou a vencer o Grêmio, dessa vez por 2 a 0, no Allianz Parque, e conquistou o tetra da Copa do Brasil.

No último domingo, em jogo realizado na Arena do Grêmio, o Palmeiras havia vencido o Grêmio, por 1 a 0, e tinha a vantagem do empate. Mas os pratas da casa Wesley e Gabriel Menino garantiram mais uma vitória alviverde.

Esse é o segundo título conquistado pelo técnico português Abel Ferreira desde que chegou ao Palmeiras. Antes, ele havia vencido a Copa Libertadores. O outro título da temporada 2020 foi o Paulistão, quando o time ainda era comandado por Vanderlei Luxemburgo.

Logo aos dois minutos, Thaciano cruzou rasteiro e Pepê chegou um pouco atrasado, não conseguindo completar para o gol. O Grêmio continuou em cima e assustou mais uma vez em chute de Alisson de fora da área.

A resposta do Palmeiras veio aos sete. Rony escapou em velocidade e, na hora de marcar, foi travado por Paulo Miranda. O Palmeiras chegou a balançar as redes com Raphael Veiga, mas o gol acabou sendo anulado porque Rony, que deu a assistência, estava em posição de impedimento.

Aos 23, Diego Souza cabeceou nas mãos de Weverton. A partida era lá e cá. Depois foi a vez do Palmeiras levar perigo em chute de Rony pela linha de fundo. O time paulista esboçou uma pressão nos minutos finais e criou boas chances.

Zé Rafael aproveitou ajeitada de Vina e bateu colocado na entrada da área. Paulo Victor espalmou para escanteio. Já nos acréscimos, Wesley finalizou rente a trave do goleiro tricolor.

O segundo tempo começou movimentado. Raphael Veiga arriscou de fora da área e Paulo Victor defendeu. A resposta do Grêmio veio na sequência. Após cruzamento rasteiro, Pepê chegou dividindo com Weverton.

O Palmeiras encaminhou o título aos nove minutos. Raphael Veiga escapou em velocidade e passou para Wesley chutar forte. Paulo Victor chegou a tocar na bola, mas não o bastante para evitar o gol. Isso fez com que o Grêmio saísse para o ataque.

Diego Souza recebeu dentro da área, dominou e ajeitou. Jean Patrick chegou finalizando, mas foi travado pela zaga adversária. Aos 39 minutos, o Palmeiras liquidou a fatura no contra-ataque. Gabriel Menino recebeu de Willian e bateu rasteiro. A bola passou por baixo de Paulo Victor.