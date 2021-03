Botucatu inicia a semana com 56 novos casos de Covid-19 e 66 moradores internados em hospitais

A pandemia de covid-19 matou 109 pessoas, sendo dois óbitos somente nesta segunda-feira

Da Redação

Nesta segunda-feira, 8 de março, a Secretaria Municipal de Saúde registrou o acréscimo de 56 novos casos de Covid-19 em Botucatu, totalizando 3382 moradores infectados desde o início da pandemia.

São 66 botucatuenses internados em hospitais, sendo 51 já diagnosticados com o novo coronavírus. Ainda, 26 pessoas encontram-se em terapia intensiva (UTI).

A taxa de ocupação de leitos em UTI está em 110% no Hospital das Clínicas, onde todas as 30 vagas estão em uso, ocasionando a abertura de mais três espaços emergenciais. Na rede privada é o mesmo índice, onde todos os dez leitos estão ocupados, fazendo com que mais um espaço fosse acionado.

Há 326 botucatuenses em quarentena domiciliar obrigatória. Em caso de descumprimento podem ser processados por crime contra a saúde pública.

A pandemia de covid-19 matou 109 pessoas, sendo dois óbitos somente nesta segunda-feira. Além disso, 7896 moradores estão recuperados da enfermidade.