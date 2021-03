Sabesp realiza nesta terça (9) intervenção na Rua Visconde do Rio Branco, em Botucatu

A Sabesp informa que, nesta terça-feira, 9 de março, realizará serviços de remanejamento da rede de esgoto, no trecho compreendido entre as Ruas Independência e Rangel Pestana, em Botucatu.

Durante os trabalhos o trânsito no local será desviado para as Ruas Independência e Quintino Bocaiúva.

A previsão é que os serviços sejam concluídos até as 18h, com a liberação da via.

A Companhia disponibiliza aos clientes uma central de atendimento para emergências, através do número 0800 055 0195. A ligação é gratuita, durante 24 horas.