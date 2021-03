Botucatu soma 43 novos casos de Covid-19; total chega a 8425 desde o início da pandemia

O número de botucatuenses internados é o mais alto de toda a pandemia

Da Redação

Nesta terça-feira, 9 de março, Botucatu contabilizou 8425 pessoas infectadas com o novo coronavírus, sendo total de 43 novos casos, conforme balanço da Secretaria Municipal da Saúde.

O número de botucatuenses internados é o mais alto de toda a pandemia, com 69 pessoas em hospitais para tratamento do novo coronavírus. Desse total, 49 já são confirmadas para a doença e 25 encontram-se em terapia intensiva (UTI).

A taxa de ocupação de leitos em UTI tanto no Hospital das Clínicas quanto na rede privada de saúde é de 110%em ambos, sendo necessária a abertura de espaços emergenciais. Ou seja, todas as 30 vagas no HCFMB e as 10 no hospital particular estão ocupadas.

Há 356 pessoas em quarentena domiciliar obrigatória. Em caso de descumprimento podem ser processadas por crime contra a saúde pública.

A pandemia de Covid-19 teve mais uma morte hoje, chegando a 110. Em contrapartida, há 7905 pessoas recuperadas.