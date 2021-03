Clientes da CPFL poderão pagar conta de energia com o Pix

A nova opção atende à mudança de hábitos dos clientes da companhia que estão, cada vez mais, aderindo ao pagamento de contas por meios digitais. Um dado que mostra isso é que nos últimos seis meses houve um crescimento de 10% nessas formas de pagamento.

Entre os benefícios do pagamento por meio do PIX estão a praticidade, simplicidade, rapidez e segurança na quitação da conta de energia. A modalidade é aceita por qualquer instituição financeira, promovendo a inclusão digital de clientes que não possuem conta em banco, e pode ser realizada em poucos segundos – na velocidade PIX — disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

Para saber mais sobre o pagamento da conta de luz na velocidade PIX, acesse o site: www.cpfl.com.br/pix

Além do PIX, a CPFL Energia disponibiliza condições de pagamento diferenciadas por meio de seus canais digitais, como o parcelamento de contas em aberto pelo cartão de crédito e boleto em até 12x. A empresa ainda está inserindo, de uma maneira mais visível e explicativa, um aviso em destaque nas contas dos clientes inadimplentes para que fiquem atentos e possam se reorganizar junto à companhia.

Confira as condições de pagamento oferecidas pela CPFL:

Parcelamento de contas em atraso. Os clientes que estiverem com uma ou mais contas em atraso podem pagar e parcelar o valor em aberto em até doze vezes nos cartões de crédito Mastercard e Visa, além de via boleto. Essa condição é exclusiva para pagamentos via canais digitais e é válida para um valor entre R$ 150 a R$ 18 mil em contas atrasadas, conforme informações no site www.cpfl.com.br/parcelar​ .

Tarifa social. Para ser enquadrado na categoria como consumidor de baixa renda, o cliente precisa ter ganhos mensais per capita de, no máximo, meio salário mínimo e atender a pelo menos uma das condições listadas abaixo:

• NIS (cadastrado no Programa Bolsa Família) ou NB (cadastrado no BPC);

• Programa Bolsa Família (neste caso, informar o NIS – Número de Identificação Social);

• BPC (Benefício de Prestação Continuada) – neste caso, informar o NB (Número do Benefício);

• Família inscrita no “Cadastro Único” para Programas Sociais do Governo Federal, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional ou;

• Quem receba o Benefício da Prestação Continuada da Assistência Social – BPC, nos termos dos Art. 20 e 21 da Lei nº. 8742, de 7 de dezembro de 1993;

• Família inscrita no Cadastro Único com renda mensal de até três salários mínimos, que tenha portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica;

• Família de Índios ou Quilombolas inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Caso se enquadre nos requisitos, deverá também se cadastrar junto à distribuidora, por meio dos canais digitais, pelo site http://www.cpfl.com.br/baixarenda ou pelo aplicativo “CPFL Energia” (com navegação gratuita). Basta informar os documentos e comprovantes solicitados.

Caso a pessoa com o benefício da Tarifa Social não seja o titular da instalação, é importante que ela faça o pedido sempre identificando o código do cliente (presente na conta de energia) do local onde mora, para que a CPFL possa conceder o benefício de forma adequada.

Canais Digitais: São mais de 30 opções disponíveis nos canais digitais da CPFL: solicitar segunda via de conta, trocar titularidade, pedir religação do serviço e até enviar documentos e fotos. Basta acessar www.cpfl.com.br ou baixar o aplicativo ‘CPFL Energia’ no smartphone ou tablet, navegando gratuitamente. A segunda via das faturas também pode ser solicitada por SMS, por meio do número que consta na conta e os demais serviços podem ser realizados pelo Call Center de cada distribuidora do grupo CPFL.

Desde maio, todos os clientes da CPFL podem acessar o aplicativo para smartphones “CPFL Energia” com navegação gratuita, ou seja, sem gastar seu pacote de dados. O benefício, válido para todas as operadoras de telefonia Claro, Vivo, Oi e Tim, tem como objetivo facilitar o uso da tecnologia pelos clientes principalmente durante esse momento de isolamento social.

A empresa iniciou ainda, o atendimento via WhatsApp. Por meio do número (19) 3795-1705, os clientes podem comunicar falta de energia na sua residência, solicitar segunda via de conta, solicitar o código de barras e tirar dúvidas.

Serviços:

Informações sobre o PIX: www.cpfl.com.br/pix

Site: www.cpfl.com.br

App: CPFL Energia (disponível para Android e iOS) – navegação gratuita

WhatsApp: (19) 3795-1705

SMS:

CPFL Paulista: 27351

CPFL Piratininga: 27304

CPFL Santa Cruz: 26805

Call Center:

CPFL Paulista 0800 010 10 10

CPFL Piratininga: 0800 010 2570

CPFL Santa Cruz: 0800 772 2196

RGE: 0800 970 0900