Curso orienta pequenas empresas da região sobre compras públicas

Da Redação

Com o objetivo de capacitar as micro e pequenas empresas da região sobre como fornecer para o poder público e aproveitar as oportunidades de negócio, o Sebrae-SP e o Portal de Compras Públicas vão realizar o curso sobre compras públicas no dia 16 de março, das 9h às 11h.

O evento é online e as inscrições podem ser feitas gratuitamente no link http://bit.ly/COMPRASPUBLICAS_ 16_MAR . Durante a capacitação, o participante vai aprender sobre o que é uma licitação, quais são os conceitos e fases, direitos e benefícios das micro e pequenas empresas (MPEs), as oportunidades e impedimentos no processo licitatório, além de receber orientações sobre como participar de uma licitação na prática.

De acordo com o gerente regional do Sebrae Eduardo Nascimento, os pequenos negócios têm tratamento diferenciado nas compras públicas, mas é preciso se preparar e entender bem as regras para vender para o governo.

“As ações de políticas públicas buscam a melhoria do ambiente para os pequenos negócios e o fortalecimento entre poder público, comunidade e empresariado”, afirma.

Portal

O Sebrae-SP lançou a plataforma www.compraspublicassp.com.br com o objetivo de rastrear e disponibilizar editais de compras de prefeituras e de órgãos governamentais federais e estaduais para as pequenas empresas cadastradas no portal por meio do convênio com a govtech Portal de Compras Públicas.

A partir do cadastro, as empresas receberão avisos por e-mail e por celular de que há licitações disponíveis na região onde elas estão instaladas por meio de um sistema de georreferenciamento, o que facilita a aproximação com as oportunidades de venda.