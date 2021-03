Gasolina se aproxima de R$ 5,50 o litro em Botucatu; etanol é vendido acima dos R$ 4

Gasolina já acumula alta de 54% no ano

Da Redação

Um dia após o anúncio de que a gasolina e o diesel teriam novos reajustes nas distribuidoras, os postos de combustíveis já praticam os valores reajustados nos combustíveis em Botucatu.

Nesta terça-feira, 9 de março, o litro da gasolina já era vendido, em média a R$ 5,44, sendo que na última semana a média era de R$ 5,30. A alta autorizada pela Petrobrás foi de 8,8%, sendo que o acumulado no ano está em 54%.

Já o etanol, que tem acompanhado as altas devido a demanda, apresenta litro vendido a R$ 4,10. No acumulado do ano o valor está em 21% mais caro.