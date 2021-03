Grupo Caio realiza testagem em mil colaboradores de Botucatu

A iniciativa irá proporcionar a testagem amostral em cerca de 25% dos profissionais em atividade

Da Redação

O Grupo Caio Induscar tem promovido ação de abrangência coletiva, com a aquisição de mil exames para detecção de COVID-19, que estão sendo realizados em seus colaboradores.

A iniciativa irá proporcionar a testagem amostral em cerca de 25% dos profissionais em atividade, das empresas do Grupo em Botucatu: Caio (fabricante de ônibus), Inbrasp (peças de plástico); Fiberbus (compósitos); Tecglass (vidros); CPA (processamento de alumínio); Copperbuss (chicotes elétricos).

Essa ação reflete a preocupação das empresas com a segurança e saúde de seus funcionários. Reforça também a colaboração com a Prefeitura Municipal de Botucatu na constituição de um inquérito epidemiológico, que mapeia o alcance da pandemia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a testagem em massa é considerada uma das mais eficientes armas contra o coronavírus.

“A testagem em massa de nossos colaboradores permitirá fornecer dados confiáveis para a realização do levantamento epidemiológico realizado pela Prefeitura de Botucatu, fundamental para traçar novas estratégias de controle de disseminação do vírus”, explica o diretor do Grupo, Marcelo Ruas.

Os testes estão sendo realizados com agendamento prévio, seguindo todos os protocolos preconizados pelos órgãos de saúde, e sob monitoramento de profissionais do Comitê Interno de Combate ao Coronavírus. “O cuidado com os colaboradores e seus familiares é um compromisso perene da empresa. Assegurar que nosso ambiente de trabalho está em conformidade com todas as orientações dos órgãos de saúde, tranquiliza a todos. É por isso que criamos também uma central telefônica exclusiva (Central COVID) e kit com termômetro digital e oxímetro para ser disponibilizado para colaboradores que testaram positivo”, detalha o diretor de Recursos Humanos, Maurício Cunha.