Vicinal em São Manuel terá desvio para colocação de redutores de velocidade

O trânsito no local sofrerá dois desvios em sua mão de direção

Da Redação

A Administração Municipal através da Diretoria de Obras e Setor de Trânsito irá fazer um desvio na vicinal Tarcilio Baroni, nas proximidade da Unidade da Cooperativa Holambra (antiga Santa Fé) na quarta-feira (10), para a construção de um redutor de velocidade.

Dona de um faturamento que superou a marca de R$ 1 bilhão em 2020, a Cooperativa Agro Industrial Holambra inaugurou desde janeiro de 2021, a sua 7ª unidade de negócios em São Manuel.

Localizado nas dependências da antiga empresa Santa Fé, o novo complexo está sendo totalmente reformado e deverá receber ao longo do primeiro semestre R$ 10 milhões em investimentos. Isso fará com que a sua capacidade de recepção de grãos salte das atuais 32 mil toneladas para 70 mil toneladas, majoritariamente, de soja e milho, além de trigo, só que em menor escala.

Já prevendo o aumento do fluxo de trânsito no local da nova Unidade da Holambra, o Setor de Trânsito do Município optou pela construção de um redutor de velocidade no local, próximo a rotatória, onde cruzam as vicinais Tarcilio Baroni e Maestro Pedro Catalan.

O trânsito no local sofrerá dois desvios em sua mão de direção e os motoristas devem redobrar a atenção, até que a pista seja totalmente liberada, já com a obra concluída.