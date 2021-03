Botucatu atinge o maior número de moradores internados com Covid-19

Hospitais apresentam saturação na ocupação de leitos UTI

Da Redação

A pandemia de Covid-19, em Botucatu, atingiu o maior número de pessoas internadas para tratamento da doença nas unidades hospitalares.

Nesta quarta-feira, 10 de marco, 70 botucatuenses recebem cuidados médicos para amenizar os impactos do novo coronavirus. Desse total, 56 já são confirmados para a doença e 26 encontram-se em terapia intensiva (UTI).

As taxas de ocupação de leitos UTI continuam mostrando a saturação do sistema de saúde. No Hospital das Clínicas, vinculado ao SUS, o indicador atingiu 116%, maior percentual desde o início da pandemia. Ou seja, todas as 30 vagas disponíveis estão em uso, sendo necessária a abertura de mais cinco leitos emergenciais. Na rede privada o total é de 110% das dez vagas disponíveis.

A pandemia totaliza 8497 pessoas infectadas desde o início, com 371 moradores em quarentena domiciliar obrigatória.

Ocorreram 111 mortes e 7957 botucatuenses estão recuperados.