Governo de SP anuncia mais 338 novos leitos para março

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (10) a implantação de mais 338 leitos no decorrer de março para atender casos graves de COVID-19 em diferentes regiões do Estado. O objetivo é garantir atendimento aos pacientes graves e fortalecer a rede para enfrentar a elevação das taxas de ocupação no SUS de São Paulo.

“Este é o terceiro anúncio de abertura de novos leitos que fazemos em menos de duas semanas. Percebam a gravidade e a evolução rápida do vírus em São Paulo e em todo o Brasil. Em duas semanas, São Paulo anunciou 1.118 novos leitos hospitalares, sendo 676 leitos de UTI. Todos estarão operando neste mês de março”, disse Doria.

O número contabiliza 171 leitos de enfermaria e 167 de Terapia Intensiva em hospitais estaduais, municipais e vinculados ao SUS, como Santas Casas e serviços filantrópicos.

Outros 500 novos leitos também foram anunciados no dia 3 de março, incluindo 339 de UTI e 161 clínicos, também com ativação neste mês. O Governo ainda ativará 11 hospitais de campanha que totalizarão mais 280 leitos – 140 de cada tipo.

Com todas essas medidas, serão 1.118 leitos novos no SUS de SP. A ampliação anunciada hoje ocorrerá em hospitais da Grande São Paulo, Bauru, Marília, Vale do Paraíba e Litoral Norte, Araraquara, Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.

Antes da epidemia, São Paulo contava com 3,5 mil leitos de UTI e, até abril, terá 9,2 mil leitos UTI SUS, quase o triplo a mais.

As expansões da rede são resultado do mapeamento e análise técnica das capacidades estruturais de cada hospital, aliado ao monitoramento do cenário da COVID-19, visando salvar vidas e assegurar atendimento igualitário à população.