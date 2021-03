Lançado edital do Mais Médicos com 3 mil vagas em todo o país

O objetivo é fortalecer a rede de Atenção Primária à Saúde em todo o país

Da Redação

Para aprimorar a assistência nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Atenção Primária em todo o país, o Ministério da Saúde lançou mais um edital do Programa Mais Médicos para o Brasil com aproximadamente 3 mil novas vagas.

O objetivo é fortalecer a rede de Atenção Primária à Saúde em todo o país e ampliar o enfrentamento à Covid-19 no cuidado imediato e dando suporte à campanha de vacinação. As vagas reforçarão o atendimento em locais com situação epidemiológica mais crítica, como o Acre, por exemplo.

O secretário de Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde, Raphael Parente, lembra que os profissionais selecionados receberão passagens para o deslocamento, além de acolhimento específico nos municípios. “Também é importante reforçar que, como as oportunidades estão sendo oferecidas em todos os estados, muitos médicos terão a oportunidade de ficar próximos de suas famílias.”

Para participar do Mais Médicos, os profissionais precisam de formação em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil (registro no Conselho Regional de Medicina).

Até a próxima segunda-feira (15), os municípios precisam sinalizar ao Ministério da Saúde que necessitam de provimento de profissionais médicos. Depois disso, entre os dias 16 e 22 de março, será a vez dos profissionais de saúde se cadastrarem no programa. A previsão é que os médicos selecionados na primeira chamada iniciem o trabalho nos municípios a partir de 23 de abril. Segundo o edital, o tempo de permanência dos profissionais de saúde no programa será inicialmente de três anos, prorrogáveis por mais três.