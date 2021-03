Plataforma do LinkedIn oferece cursos on-line e gratuitos de qualificação profissional

Formações são disponibilizadas no ambiente virtual LinkedIn Learning

Da Agência Educa Mais Brasil

A rede social LinkedIn, conhecida por ser um espaço de trocas de experiência profissionais, também pode ser utilizada como meio de capacitação. Desde 2016, os usuários podem aprender sobre diversos temas através dos cursos gratuitos de especialização oferecidos por meio da plataforma educacional LinkedIn Learning.

Os cursos podem ser utilizados para aperfeiçoamento profissional, enriquecimento do currículo e para horas complementares na faculdade, não demandando pré-requisitos específicos de formação. É preciso apenas possuir cadastrados na rede social. Com ele, os interessados têm acesso a opções com temas e cargas horárias diversos, que proporcionam o aprimoramento de carreira.

Entre as vantagens dessa iniciativa está a possibilidade de atrelar o certificado ao perfil profissional cadastrado no LinkedIn assim que concluir o curso. Dessa forma, as novas habilidades ficarão visíveis a todos que acessarem as informações.

Como participar dos cursos on-line gratuitos do LinkedIn?

Os cursos disponibilizados pela plataforma LinkedIn Learning podem ser acessados após o cadastro no Likendin. Feito isso, os cursos ficarão disponíveis na conta gratuita por 30 dias. Quem possui a conta Premium pode aproveitar todos os recursos.

Escolhendo o curso, o aluno poderá salvar os conteúdos já acessados e acompanhar seu histórico de aprendizado. Entre as possibilidades de cursos estão: