Polícia Rodoviária Federal apreende drogas em ônibus que trafegava pela região

Sete passageiros foram presos por tráfico de entorpecentes

Da Redação

A Polícia Rodoviária Federal realizou madrugada de fiscalização a ônibus, com ajuda de cão farejador, hoje (10), na BR 153, km 345, em Ourinhos, São Paulo. Passageiros de diversas linhas de ônibus, foram presos com drogas escondidas em malas e sacolas, que eram transportadas nos bagageiros dos veículos.

Durante fiscalização realizada na Unidade Operacional da PRF de Ourinhos, foram apreendidos nas malas dos passageiros, um total de 85 kg de maconha, 10 kg de skunk e 10g haxixe. Ação contou com o apoio de três cães farejadores, que detectaram as drogas nos bagageiros dos ônibus.

Sete pessoas foram identificadas e retiradas dos ônibus. Entre eles, haviam dois menores, um do sexo masculino, com 17 anos e feminino, com 16 anos, que estavam transportando maconha.

Os veículos após serem vistoriados seguiram viagem. Os sete passageiros e toda a droga foram encaminhados para a Polícia Civil de Ourinhos, para lavratura da prisão em flagrante.