Professor da Unesp de Botucatu assume presidência da Sociedade Paulista de Infectologia

O professor Fortaleza é atualmente um dos diretores da International Federation of Infection Control (IFIC) e foi presidente da Associação Paulista de Epidemiologia e Controle da Infecção Hospitalar (APECIH), na gestão 2017-2020. É também membro do Comitê de Contingência contra COVID-19 do Estado de São Paulo. “Entendo que a realidade exige que associações de especialistas exerçam ao máximo suas funções formativas e informativas, além de colaborar, sem perder a crítica, com órgãos governamentais”, conclui o docente.