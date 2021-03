SP amplia vacinação contra COVID-19 para a faixa etária de 72 a 74 anos

Serão 1,140 milhão de pessoas que poderão receber o imunizante

Da Redação

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (10), a ampliação da vacinação contra COVID-19 para idosos com idade entre 72 e 74 anos a partir de 22 de março, num total de 730 mil pessoas que poderão receber a primeira dose ainda neste mês. A inclusão desta faixa etária será possível graças à chegada de mais vacinas do Butantan, nos próximos dias.

“Lembro que começaremos, em 15 de março, a vacinar as pessoas de 75 e 76 anos de idade. Uma semana depois, já iniciaremos a vacinação de pessoas com 72, 73 e 74 anos. Uma dádiva pra quem ainda tem seus pais, seus avós em vida é terem a oportunidade de prolongarem suas vidas com vacina”, disse Doria.

Com o avanço da campanha para o grupo a partir de 72 anos, serão 1,140 milhão de pessoas que poderão ser imunizadas ainda no mês de março. Em 3 de março, o Estado iniciou a vacinação dos idosos entre 77 a 79 anos, contemplando outros 720 mil idosos.

Toda a campanha ocorre com uma grande operação logística montada para a distribuição das vacinas do Butantan e da Fiocruz. Semanalmente, caminhões saem para todas as regiões de SP, para que os municípios retirem suas grades nos GVE (Grupo de Vigilância Epidemiológica) de referência.

*3,5 milhões de doses aplicadas*

O Estado de São Paulo ultrapassou hoje a marca de 3,5 milhões de doses aplicadas, a maior do Brasil. Desse total, mais de 2,5 milhões foram primeira dose e 933 mil já receberam as duas doses, ou seja, esquema vacinal completo. O total de aplicações em SP é superior à soma de todos os Estados de Nordeste e Sul do país, conforme dados do Ministério da Saúde.

O Governo de SP divulga com transparência as estatísticas da campanha de imunização no link vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/. O Vacinômetro aponta, em tempo real, quantas pessoas já receberam a primeira e a segunda dose da vacina, inclusive com dados individualizados para cidade cada cidade. Além disso, a ferramenta também disponibiliza o quantitativo de doses enviadas aos municípios.

*4 milhões de pré-cadastros no Vacina Já*

Mais de 4 milhões de pessoas já realizaram o pré-cadastro no site Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br), criado pelo Governo de SP – com a Prodesp e Secretarias de Comunicação e Saúde – para otimizar a campanha. A ferramenta economiza aproximadamente 90% no tempo na ocasião em que o cidadão comparecer a um posto para receber a dose. Trata-se de um formulário eletrônico que leva cerca de um minuto para ser preenchido. Já nos postos de vacinação, em média, a coleta de informações leva cerca de dez minutos.

O acesso pode ser feito pelos familiares dos idosos ou qualquer pessoa que integra os públicos previstos na campanha. A ferramenta ajuda a agilizar o atendimento e a evitar aglomerações. Não é um agendamento e o uso não é obrigatório, mas utilizá-la contribui para melhorar a dinâmica dos serviços de saúde e o atendimento à população.