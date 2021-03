Botucatu: pais de alunos da rede municipal recebem kit alimentação

Medida contempla mais de 10 mil estudantes e suas famílias

Da Redação

Durante toda a semana, a Secretaria Municipal de Educação está distribuindo o kit de alimentação escolar para alunos das Etapas 1 e 2 da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino. A medida beneficia mais de 10 mil estudantes e suas famílias.

Em reunião, o CAE (Conselho de Alimentação Escolar) deliberou que todos os alunos que optarem por permanecer em aulas remotas receberão o kit até que as aulas voltem a atender 100% presencialmente. Já os alunos que optarem por aulas híbridas, receberão o kit de alimentação em meses alternados, visto que também serão contemplados com refeições nas escolas.

A distribuição do kit está baseada no repasse mensal do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, e conta também com recursos próprios do Município.

No período entre agosto de 2020 e janeiro de 2021, a Prefeitura de Botucatu, através da Secretaria Municipal de Educação, entregou mais de 67 mil kits de alimentação (seco e perecível) aos alunos da Rede Municipal de Ensino.