Câmara de Botucatu pede explicações à CPFL sobre quedas de energia e fios soltos em postes

Da Redação

A Câmara de Botucatu realizou, na manhã de quinta-feira (11), reunião remota com representantes da CPFL. O objetivo principal foi entender a logística da empresa em relação à utilização dos postes por empresas concessionárias, como as de telefonia.

A reunião foi um desdobramento de encontro entre vereadores e a operadora Vivo no final de fevereiro, que trouxe demandas e o pedido para o Legislativo ajudar a encaminhar essa questão no município. Naquela ocasião, os vereadores assumiram o compromisso de intermediar outras reuniões com as empresas envolvidas e o Poder Executivo, para resolver o problema que afeta diretamente o cidadão. “Entendemos que para isso o primeiro passo seria ouvir a CPFL e conhecer como funciona essa utilização dos postes e como se dá a relação com as concessionárias”, explicou o presidente da Câmara, vereador Palhinha.

Durante quase duas horas, a consultora de negócios, Orzila Ortega, e técnicos da Companhia responderam a questionamentos dos vereadores e debateram possíveis sugestões de encaminhamento. Como, segundo eles, a maior parte das reclamações de fios soltos/caídos que a CPFL recebe diz respeito a ‘cabos mortos’ de telefonia, os vereadores definiram que esta será uma primeira linha de ação junto às concessionárias.

Além desse tema central, os vereadores aproveitaram para apresentar outras demandas e conversar sobre a qualidade do fornecimento e as quedas de energia na zona rural e na zona urbana. “Foi um momento de aproximação e tivemos trocas importantes com essa empresa que presta um serviço essencial na nossa cidade. Vamos manter e estreitar esse contato para pensar e colocar em prática um plano de ação de melhorias para o município”, finaliza Palhinha.

Participaram os vereadores Palhinha (DEM), Alessandra Lucchesi (PSDB), Cula (PSDB), Cláudia Gabriel (DEM), Marcelo Sleiman (DEM), Lelo Pagani (PSDB) e Abelardo (REPUBLICANOS).