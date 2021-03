Covid-19 em Botucatu: mais de 100 novos casos são registrados em um dia

A pandemia matou 112 botucatuenses

Da Redação

Boletim da Secretaria Municipal de Saúde aponta o acréscimo de 102 novos casos de Covid-19 nas estatísticas oficiais, em Botucatu. Com isso, o total desde o início da pandemia é de 8599 pessoas infectadas.

O número de botucatuenses internados em unidades de saúde para tratamento também teve aumento, chegando a 73 nesta quinta-feira, 11 de março. Desse total, 59 já são positivos ao novo coronavirus e 26 estão em terapia intensiva (UTI).

As internações concentram-se no Hospital das Clínicas (46), rede privada (24) e três em leitos semi-intensivos instalados no Hospital do Bairro.

As taxas de ocupação de leitos em UTI encontram-se em 120% no Hospital das Clínicas (HCFMB), com todas as 30 vagas ocupadas, sendo necessária a abertura de mais seis espaços improvisados. Na rede privada todos os dez leitos possuem pacientes.

Há 409 pessoas em quarentena domiciliar obrigatória, e podem ser processadas criminalmente em caso de descumprimento.

A pandemia matou 112 botucatuenses e outras 8019 estão recuperados.