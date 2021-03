Evento virtual de alunos da Unesp de Botucatu tem invasão e participantes são ofendidos

Participantes tiveram ofensas por parte dos invasores

Da Redação

O que era para ser uma reunião virtual do Grupo de Estudos de Equinos da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp de Botucatu, para tratar sobre assuntos científicos, virou constrangimento para os participantes.

Isso porque desconhecidos invadiram a reunião, que era realizada pela plataforma Google Meet e passaram a ofender diversos dos participantes, principalmente mulheres. O fato ocorreu em 9 de março.

Segundo nota oficial emitida pelo grupo, as pessoas que invadiram a plataforma “agrediram verbalmente todos os presentes, proferindo um Discurso de Ódio Contra as Mulheres, sobretudo à Palestrante e às demais mulheres do evento”.

Os responsáveis pelo grupo informaram que têm trabalhado para identificar os autores da ação para providências conforme a lei determina.

Confira abaixo a nota oficial emitida pelo grupo:

NOTA DE REPÚDIO E ESCLARECIMENTO DO GRUPO DE ESTUDOS DE EQUINOS DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DA UNESP BOTUCATU (EQUUS – FMVZ/UNESP Botucatu).

O Equus – FMVZ/UNESP Botucatu na tentativa de amenizar o impacto negativo da Pandemia do COVID-19 e com o propósito de fomentar a Educação Continuada na Medicina Veterinária, sobretudo na Medicina e Biotecnologia Equina, tem realizado rotineiramente palestras técnicas virtuais. Neste modelo temos a possibilidade de usufruir do conhecimento de palestrantes de diferentes partes do Brasil e do Mundo a custo zero.

Contudo, infelizmente ontem (09/03/21) a transmissão da Palestra Semanal do Equus, pela plataforma Google Meet, foi invadida por INTOLERANTES que agrediram verbalmente todos os presentes, proferindo um Discurso de Ódio Contra as Mulheres, sobretudo à Palestrante e às demais mulheres do evento.

Embora tivéssemos conhecimento de que episódios semelhantes tenham acontecido em outros segmentos da Universidade, não acreditávamos que tais INTOLERANTES voltassem sua ira para eventos técnicos e que nossas medidas de checagem dos participantes fossem insuficientes para preveni-los.

Acreditamos que a ação de ontem foi orquestrada e visava rebater as justas comemorações da Semana do Dia Internacional da Mulher e infelizmente não fomos hábeis para impedí-la. Entretanto, o Equus já tomou providências para descobrir os culpados e para manter nossa missão de promover a Medicina Equina, continuaremos com nossas atividades técnicas e adotaremos medidas que previnam episódios desse tipo.