Penitenciária II de Avaré realiza testagem em massa de Covid-19

A Penitenciária II “Nelson Marcondes do Amaral” de Avaré realizou, nos dias 2 e 3 de março, testagem em massa para a Covid-19 em servidores e reeducandos. A intervenção ocorreu em parceria com a Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário (CSSP) da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) e Instituto Butantan.

Ao todo, 158 funcionários e 723 presos foram submetidos aos testes. As coletas de sangue foram encaminhadas ao Instituto para análise e laudos. Entre os servidores, não houve confirmação da doença.

Do total de presos testados, apenas dois tiveram resultado positivo para o novo coronavírus. Nenhum deles, porém, apresentou sintomas. Ambos estão afastados dos demais, recebendo o devido tratamento de saúde no setor de Enfermaria. Já o restante dos detentos da cela permanece em quarentena por 14 dias.

“Vários sentenciados já haviam feito testagem anterior pelo mesmo laboratório, não sendo permitido o novo teste”, justifica o diretor da unidade prisional, Joel Lopes da Silva, sobre a ação não ter incluído toda a população carcerária.

O diretor destaca, ainda, que a realização das coletas contou com o apoio de profissionais de saúde que atuam nas penitenciárias de Cerqueira César e Taquarituba, e também no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Itatinga.

‘COMPLEMENTO’

“A testagem é um complemento às ações já adotadas na nossa unidade prisional no que diz respeito ao combate e prevenção da Covid-19”, frisa Lopes da Silva.

Segundo o diretor, o estabelecimento penal atua diuturnamente na atenção à saúde dos presos, o que passou a ser intensificado durante a pandemia do novo coronavírus.

MEDIDAS NO ESTADO

Em todo o estado, por exemplo, a SAP distribuiu cerca de 3,4 milhões de máscaras, entre outros Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além da ampliação na distribuição de produtos de higiene, tanto para limpeza das celas quanto para uso pessoal.

Todos os custodiados foram e continuam sendo orientados sobre o uso correto de máscaras de proteção, tanto verbalmente quanto por meio da afixação de cartazes e distribuição de panfletos.

A taxa de letalidade pela Covid-19 no estado entre os presos está em 0,3% dos casos, muito menor do que a população externa ao presídio, o que demonstra a efetividade das medidas adotadas.