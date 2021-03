Poupatempo lança cartilhas para auxiliar uso de serviços digitais

Objetivo é facilitar a vida da população durante a solicitação de serviços, sem a necessidade deslocamentos

Da Redação

O Poupatempo, programa de atendimento público ao cidadão, gerenciado pela Prodesp – empresa de Tecnologia do Estado de São Paulo -, lançou uma nova versão de cartilhas, com as principais informações sobre os serviços digitais oferecidos pelo programa.

O material foi produzido para auxiliar e esclarecer, de forma remota, segura, com eficiência e qualidade, dúvidas frequentes dos cidadãos. O objetivo é facilitar a vida da população durante a solicitação de serviços, sem a necessidade deslocamentos. Neste momento, todas as 82 unidades do Poupatempo estão fechadas, com atendimento presencial suspenso, em função da classificação de todo o Estado para a fase vermelha do Plano São Paulo.

As cartilhas estão disponíveis no site www.poupatempo.sp.gov.br e quem acessar poderá consultar o passo a passo para os principais serviços públicos oferecidos no portal e aplicativo Poupatempo Digital. O material traz orientações sobre como baixar o app, criar login nos canais digitais do Poupatempo, ter acesso a documentos, como Carteira de Habilitação, Atestado de Antecedentes Criminais, Licenciamento, transferência de veículos, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, IPVA, seguro-desemprego, além de outros atendimentos relacionados à Educação, Nota Fiscal Paulista e Sabesp, por exemplo.

“Trata-se de um conteúdo bastante completo, didático, ilustrado, que vai auxiliar as pessoas que recorrem aos canais de atendimento do Poupatempo. Além de continuar atendendo mais e cada vez melhor, também temos como objetivo facilitar o acesso às informações, sobretudo neste momento em que se faz necessário manter o isolamento social”, destaca o diretor da Prodesp, Murilo Macedo.

Atento aos anseios de uma sociedade cada vez mais digital e buscando sempre se posicionar um passo adiante da realidade imposta pela maior epidemia sanitária dos últimos 100 anos, a Prodesp tem investindo constantemente em facilidades digitais que estejam disponíveis 24 horas por dia, sete dias na semana, ao alcance da palma da mão de milhões de paulistas.

Programa Poupatempo

Consagrado nos últimos seis anos como o melhor serviço público de São Paulo em pesquisa Datafolha, os serviços digitais do Poupatempo cresceram exponencialmente e hoje são 130 disponíveis no portal www.poupatempo.sp.gov.br, totens de autoatendimento e aplicativo Poupatempo Digital. Ainda este ano serão 180 e até dezembro de 2022 totalizará 240.

O desafio constante do governo paulista tem sido se adiantar às necessidades da população, com serviços que ofereçam autonomia aos usuários e soluções 100% digitais. Tudo isso aliando o já reconhecido padrão de qualidade e excelência, marcas registradas do atendimento presencial do Poupatempo.