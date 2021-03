Programa Mulheres Digitais oferece cursos gratuitos e on-line na área de Tecnologia

As inscrições ficam disponíveis até o próximo dia 20

Da Agência Educa Mais Brasil

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de Tecnologia desenvolvidos para mulheres, oferecidos pelo Programa Mulheres Digitais, da Skill Lab Brasil. São duas opções de cursos: Introdução à Análise de Dados e Introdução à Linguagens Web, ambos com 48 horas de duração e 60 vagas disponíveis para cada curso. As formações serão transmitidas 100% ao vivo pela internet, sendo ministrados à noite, dois dias por semana, com três horas por aula.

As inscrições estarão disponíveis até o próximo dia 20, pelo site skilllabbrasil.com.br/mulheres. Não é preciso conhecimento técnico em programação para concorrer a uma das 120 vagas. É recomendado que as interessadas em participar tenham um computador com acesso à internet, além de fone de ouvido, microfone e webcam. As aulas têm previsão de início para os dias 29 e 30 de março.

A iniciativa da Skill Lab Brasil tem como objetivo reduzir a desigualdade de gênero no mercado de Tecnologia da Informação. Mesmo quem não tem conhecimento em linguagens computacionais conseguirá criar seus primeiros projetos ao logo do período.

Como se inscrever:

– O primeiro passo é preencher um formulário até o dia 20/03/2021;

– Após o preenchimento das informações básicas, as candidatas receberão um link com outro formulário mais completo, com perguntas mais aprofundadas sobre o interesse em participar do curso. Essa etapa é obrigatória;

– A divulgação será disponibilizada no dia 23/03, no site da Skill Lab Brasil.

Outras oportunidades de cursos gratuitos para todos os públicos

O Educa Mais Brasil, plataforma de incentivo estudantil, também disponibiliza em seu site uma seleção de instituições que oferecem cursos on-line e gratuitos em diversas áreas do conhecimento. O Educa oferece bolsas de estudo com até 70% de descontos em diferentes modalidades de ensino. A inscrição é gratuita e pode ser feita durante todo o ano.