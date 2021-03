Projeto Guri reabre inscrição de interesse para as vagas remanescentes

Em Botucatu, o programa disponibiliza vagas para os cursos de Violoncelo e Canto coral

Da Redação

Até o próximo dia 19 de março, o Projeto Guri estará com inscrições abertas para vagas remanescentes de seus cursos. Em Botucatu, o programa disponibiliza vagas para os cursos de Violoncelo (a partir dos 10 anos) e Canto coral (a partir dos 9 anos).

Os cursos do Projeto Guri são destinados a crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos incompletos. Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos.

Alunos e alunas terão acesso às aulas e atividades por meio da plataforma de ensino a distância.

Aqueles que se interessarem devem acessar o link http://www.projetoguri.org.br/matricula2021/ para realizar a matrícula.

O retorno presencial deverá ocorrer de maneira progressiva, atendendo à deliberação do Plano de Retomada Consciente do Governo do Estado de São Paulo e a autorização prévia de cada uma das cidades. As famílias receberão as informações necessárias com antecedência, cientes de que todas as medidas de segurança estão sendo tomadas, visando a saúde e o bem-estar dos Guris, familiares, empregados, empregadas e comunidade.

Mais informações podem ser obtidas através do site www.projetoguri.org.br.

Sobre o Projeto Guri

Mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, o Projeto Guri é considerado o maior programa sociocultural brasileiro e oferece, nos períodos de contraturno escolar, cursos de iniciação musical, luteria, canto coral, tecnologia em música, instrumentos de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, teclados e percussão, para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos.

Mais de 50 mil alunos são atendidos por ano, em quase 400 polos de ensino, distribuídos por todo o Estado de São Paulo. Desses, quase 340 polos estão localizados no interior e litoral, incluindo os polos da Fundação CASA.