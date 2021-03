SP ultrapassa 1 milhão de pessoas com esquema vacinal completo contra COVID-19

Da Redação

O Estado de São Paulo registrou nesta quinta-feira (11), 1.004.387 pessoas com o esquema vacinal completo, ou seja, já receberam as duas doses. Ao todo o foram 3,6 milhões de doses aplicadas em todo o território, sendo 2,6 milhões que já receberam a primeira dose conforme dados da data de hoje, até às 15h25.

Os dados são do Vacinômetro, ferramenta digital, que permite a qualquer pessoa acompanhar em tempo real o número de vacinados no estado (confira em www.saopaulo.sp.gov.br). A partir da próxima segunda-feira (15), os idosos entre 75 e 76 anos começaram a ser vacinados. No dia 22, serão vacinado os idosos entre 72 e 74 anos.

O Governo de SP divulga com transparência as estatísticas da campanha de imunização no link vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/.

O Vacinômetro aponta, em tempo real, quantas pessoas já receberam a primeira e a segunda dose da vacina, inclusive com dados individualizados para cidade cada cidade. Além disso, a ferramenta também disponibiliza o quantitativo de doses enviadas aos municípios.

Pré-cadastro no “Vacina Já”

O pré-cadastramento na campanha de vacinação contra a COVID-19 no site “Vacina Já” economiza 90% no tempo de atendimento para imunização: leva cerca de 1 minuto para quem preencheu o formulário. Presencialmente, em média, a coleta de informações leva cerca de 10 minutos.

A ferramenta ajuda a agilizar o atendimento e a evitar aglomerações. Não é um agendamento e o uso não é obrigatório para receber a vacina, mas utilizá-la contribui para melhorar a dinâmica dos serviços e a rotina do próprio cidadão.

O pré-cadastro pode ser feito por familiares de idosos ou de qualquer pessoa que participe dos públicos previstos na campanha.