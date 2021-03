Aulas na rede municipal de Avaré estão suspensas até 28 de março

Já na rede privada a suspensão das aulas presenciais é facultativa

Da Redação

A Vara da Infância e Juventude da Comarca de Avaré permitiu que o município suspenda as aulas presenciais nas escolas municipais entre 15 e 28 de março.

O pedido foi feito pela Procuradoria Geral do Município. O Governo do Estado de São Paulo recomendou a suspensão das atividades no período diante do agravamento da pandemia do coronavírus.

Já na rede privada a suspensão das aulas presenciais é facultativa, ficando a decisão a critério de cada colégio.

A Secretaria Municipal da Educação informa que alunos da rede municipal vão continuar tendo acesso ao conteúdo disponibilizado na plataforma virtual.