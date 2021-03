Com combustíveis cada vez mais caros, especialistas dão dez dicas para economizar

Fatores são relacionados à manutenção e forma de condução do veículo

Da Redação

Com o aumento do preço dos combustíveis, manter o carro em ordem é uma das principais maneiras de economizar. Pensando nisso, os especialistas do Senai-SP trazem dez dicas simples e práticas para que as pessoas possam aplicar ao usar seu carro, como fatores relacionados à manutenção e forma de condução do veículo.

Isso pode afetar diretamente o consumo de combustível. Confira:

1. O carro precisa estar “em dia”! Um veículo com a manutenção feita evita que o motor consuma mais combustível que o necessário, além de aumentar a vida útil do componente. Vale checar regularmente e, se necessário, trocar os filtros de ar, de óleo, de combustível e fazer a substituição das velas, conforme indica o manual do fabricante.

2. Verificar a pressão dos pneus

Circular com os pneus em boas condições, é essencial para economizar combustível. Quando os pneus estão murchos há influência direta no rendimento do veículo, pois geram mais atrito com a via de rodagem. É muito importante sempre seguir as orientações de calibração do manual do fabricante.

3. Manter o alinhamento e o balanceamento em boas condições O alinhamento correto faz com que os pneus se desgastem menos e o balanceamento evite trepidações ao rodar. Além disso, previnem o aumento do atrito dos pneus com a via de rodagem além do necessário e não deixam que o veículo perca o desempenho.

4. Acelerações e freadas bruscas Tanto acelerar quanto frear com muita intensidade, aumenta o consumo de combustível, acelera o desgaste dos componentes do motor, além de aumentar o risco de acidentes de carro.

5. Troca de marchas na hora certa Alguns modelos de veículos possuem indicadores que sinalizam ao motorista qual o melhor momento para a troca de marcha. Para os modelos que não dispõem desse recurso, geralmente o manual do proprietário contém a indicação da faixa de velocidades recomendada para cada marcha. Não é indicado “esticar” as marchas ou fazer a troca antes da condição ideal. Os veículos mais novos com transmissão automática, geralmente, possuem a opção de condução em “Modo Econômico” e vale ser usado.

6. Acessórios desnecessários Antes de comprar qualquer acessório para o carro, é relevante analisar a real necessidade de instalação dele no veículo, pois podem interferir em outros elementos e até mesmo no desempenho do carro. Alguns acessórios, além de aumentar o peso – como os bagageiros, por exemplo -, aumentam a resistência do ar, podendo afetar no consumo do combustível.

7. Uso do ar condicionado x vidros fechados

Vale verificar a necessidade de uso do ar condicionado durante o tempo todo que estiver dirigindo. O uso constante do ar condicionado pode aumentar o consumo de combustível em até 10%. Ao usar o ar condicionado, certificar-se de que as janelas estejam fechadas. Isso garante a melhor eficiência do sistema, diminui a resistência aerodinâmica e, com isso, não há desperdício de combustível.

8. Peso extra Ficar atento com itens desnecessários armazenados no porta-malas ou dentro do próprio carro sem uso imediato, como brinquedos, cadeirinhas, materiais de trabalho etc. Esse peso adicional constante também pode contribuir para o aumento do consumo do combustível.

9. Ponto morto Jamais conduzir o veículo em ponto morto, ou seja, evite a famosa “banguela” em descidas, pois além de aumentar o gasto de combustível, você pode sobrecarregar o sistema de freios comprometendo também a segurança. O sistema de gerenciamento eletrônico é configurado para “cortar” a injeção de combustível quando a marcha estiver engrenada e o acelerador não estiver acionado.

10. Paradas em ladeiras

Se houver necessidade de paradas momentâneas no trânsito em ladeiras, procurar deixar a transmissão em “neutro” e utilizar o freio de estacionamento, evitando controlar a parada do veículo nos pedais da embreagem e acelerador. Isso aumenta a vida útil dos componentes e ajuda a reduzir o consumo de combustível.