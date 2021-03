Começa vacinação de idosos com 75 e 76 anos; drive no sábado terá dois pontos de imunização

Interessados devem portar documento de identificação com foto e CPF

Da Redação

Nesta sexta-feira, 12, a Secretaria Municipal de Saúde dá início a vacinação de idosos com 75 e 76 anos. Os interessados devem procurar a Unidade de Saúde mais próxima de casa para a imunização.

Os postos de saúde continuam recebendo também idosos com 85 anos ou mais para administração da segunda dose, e o grupo de idosos entre 77 e 79 anos para a primeira dose.

“Estamos mais uma vez antecipando a imunização, após a chegada de novas doses. Nossas equipes da Saúde mais uma vez estão prontas para receber a todos os integrantes dos grupos prioritários e fazer a vacinação com segurança”, afirma o Prefeito Mário Pardini.

No sábado, 13, a vacinação ocorrerá novamente no formato drive-thru, porém com uma novidade. Além da estrutura montada no Largo da Catedral, um novo ponto de imunização será montado na Avenida da Portaria nova da Fazenda Lageado, a partir das 8 horas da manhã.

Serão oferecidas no drive a segunda dose para idosos com 85 anos ou mais, e primeira dose para os grupos de 77 a 79 anos, e 75 e 76 anos.

Os interessados devem comparecer tanto a Unidade de Saúde mais perto de casa, quanto no drive, portando documento de identificação com foto e CPF. No caso de ser a segunda dose, também devem apresentar a carteirinha de vacinação indicando a primeira aplicação.