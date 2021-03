Hospital das Clínicas de Botucatu continua a operar acima da capacidade em leitos UTI para Covid-19

Há 87 pessoas vindas de todo o interior paulista para tratamento hospitalar

Da Redação

Unidade referenciada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para assistência a Covid-19 em toda a região, o Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) prossegue com sua ocupação máxima em leitos de terapia intensiva (UTI). Nesta sexta-feira, todas as 30 vagas estão ocupadas, obrigando a abertura de mais seis espaços improvisados. Isso indica taxa de 120%, a mesma registrada no dia anterior.

O HCFMB tem atingido diariamente sua ocupação máxima de leitos de UTICOVID. Nesta sexta, permanecemos com 120% de ocupação, o que significa que, além dos 30 leitos de UTICOVID disponíveis no HC, mais seis leitos estão ocupados por pacientes covid positivo. O número de pacientes internados é maior do que o número de leitos disponíveis para covid-19 por seguirmos cumprindo o nosso compromisso em promover assistência a todos os pacientes que precisam do HC neste momento., frisa o hospital por meio de nota.

Há 87 pessoas vindas de todo o interior paulista para tratamento hospitalar. De Botucatu são 46 pessoas que recebem cuidados médicos contra o novo coronavírus no HCFMB. São 57 pacientes com diagnósticos positivos para a enfermidade, sendo que 51 estão em enfermaria.

Desde o início da pandemia foram 194 mortes e 374 altas registradas no hospital.