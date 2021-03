Morre Mac Suara, o famoso “Índio” do Camelódromo

Suara tinha 61 anos e as causas do óbito não foram divulgadas

Botucatu perdeu nesta sexta-feira, 12 de março, um de seus personagens folclóricos. Morreu o comerciante Mac Suara, o famoso Índio, que atuava no Centro Popular Comercial, o famoso Camelódromo. Suara tinha 61 anos e as causas do óbito não foram divulgadas.

Ele é considerado o ambulante mais antigo da Cidade. Nascido em uma aldeia Kadiwéu, no Pantanal mato-grossense, viveu naquela comunidade até os 17 anos junto com os pais e mais quinze irmãos. Saiu da aldeia para ser piloto e mudou-se a Cuiabá. Passando dificuldades, passou a vender ervas e plantas junto com alguns dos irmãos.

Passou a percorrer o Brasil comercializando seus produtos quando, há 37 anos, passou por Botucatu e aqui fincou raízes. Casou e constituiu família. Sua banca no Centro Popular Comercial foi a primeira a ser instalada no espaço e por ali ficou nos últimos anos.