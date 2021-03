Panhozzi alerta para saturação do setor funerário durante a pandemia

Segundo ele, o “setor está sendo testado ao limite, várias regiões já estão trabalhando na capacidade máxima”

Da CNN Brasil

O setor funerário viu a demanda disparar nesse um ano de pandemia até o momento. Agora, no entanto, com novos recordes de mortes no país, a capacidade está próxima do limite, alerta o presidente da Associação de Empresas e Diretores do Setor Funerário (Abredif), Lourival Panhozzi, em entrevista à CNN.

“É alarmante: se considerarmos que o número normal de óbitos no Brasil é 3500 por dia e já passamos de 2400 só de Covid-19. É inaceitável. A situação está num ponto muito crítico, nosso setor está sendo testado ao limite, várias regiões já estão trabalhando na capacidade máxima. Se não houver contenção de casos, teremos um cenário muito preocupante”, avisa.

Ele ressalta que o número de mortes aumenta no inverno nas cidades em que a temperatura cai mais. Isso, somado ao ritmo atual de mortes por Covid-19, pode consequências ainda mais graves. “Estamos à beira do colapso. É bom que a sociedade não teste nosso limite. Se chegarmos ao nosso limite, estaremos à beira do fim do mundo, a situação vai ficar muito crítica”.